Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag in Langenau (Alb-Donau-Kreis) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein Autofahrer links abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte in den Straßengraben. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.