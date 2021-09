per Mail teilen

In der Nähe von Langenau (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 22-Jährige kam laut Polizei von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Betonpfosten, dabei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.