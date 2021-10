per Mail teilen

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer in Schwäbisch Gmünd schwer verletzt worden. Der 52-Jährige musste ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kam. Offenbar war auch ein Pkw beteiligt.