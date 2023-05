per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei Staig im Alb-Donau-Kreis ums Leben gekommen. Laut Polizei fanden Zeugen den 42-jährigen Biker nach einer langgezogenen Kurve am Straßenrand.

Ein Motorradfahrer ist in Staig (Alb-Donau-Kreis) tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei passierte der Unfall in einer Kurve. Zeugen fanden den 42-jährigen Biker und sein Motorrad später am Straßenrand.

Unfall bei Staig - Biker verliert die Kontrolle

Laut den Ermittlern war der Biker am Sonntagnachmittag zwischen den Teilorten Illerkirchberg-Oberkirchberg und Staig-Steinberg (Alb-Donau-Kreis) unterwegs. Auf Höhe des Industriegebietes verlor er in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Motorradfahrer prallt bei Staig gegen Verkehrszeichen

Nach dem der Motorradfahrer einen Grünstreifen durchfahren hatte, prallte er gegen ein Verkehrszeichen und stürzte. Er landete mit seinem Motorrad in einem Graben. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.