Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Griesingen im Alb-Donau-Kreis schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 61-jähriger Autofahrer den 17-Jährigen am Donnerstagabend an einer Kreuzung übersehen. Auch der Unfallverursacher kam mit einem Schock ins Krankenhaus.