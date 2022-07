Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Autos

Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei Ellwangen tödlich verunglückt. Laut Polizei wollte der Motorradfahrer mehrere Autos überholen, als er einen entgegenkommenden Wagen bemerkte. Der 50-Jährige habe wieder rechts einscheren wollen, sei aber in Schräglage geraten und habe einen Zusammenstoß mit dem Auto auf der Gegenfahrbahn nicht verhindern können. Das Motorrad fing sofort Feuer, so ein Polizeisprecher, und prallte gegen ein zuvor überholtes Auto. Der Motorradfahrer kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Trotz einer sofort eingeleiteten Wiederbelebung starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Autofahrer blieben unverletzt. Die Straße zwischen Ellwangen-Eggenrot und Rosenberg-Hohenberg musste voll gesperrt werden.