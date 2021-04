Zwei Menschen sind am Karfreitag bei einem Motorrad-Unfall bei Altheim /Alb (Alb-Donau-Kreis) schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 53-jährige Motorradfahrer zu schnell in eine Linkskurve gefahren und in der Folge von der Straße abgekommen. Das Motorrad überschlug sich. Der Mann und seine Sozia wurden vom Fahrzeug geschleudert. Sie kamen in verschiedene Kliniken.