Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der A7 bei Vöhringen schwer verletzt. Laut Polizei war der Mann mit seinem Fahrzeug in Richtung Ulm aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Motorrad überschlug sich. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.