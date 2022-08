Mostereien im Ostalbkreis: Saftherstellung aus Äpfeln und Birnen beginnt früher

Früher als üblich beginnt in einigen Mostereien im Ostalbkreis die Herstellung von Apfel- und Birnensaft. Vorzeitig gereiftes Obst soll so vor dem Verderben gerettet werden.

Rund 1.200 Liter Saft hat zum Beispiel die Mosterei Seiz bei Schwäbisch Gmünd bereits am Samstag aus regionalen Äpfeln produziert. Damit begann die Mostproduktion etwa zwei Wochen früher als sonst. Grund dafür ist die Trockenheit in diesem Sommer - die Bäume haben ihre Früchte früher abgeworfen.

"Wegen der Trockenheit haben die Früchte weniger Saft und der Ertrag fällt geringer aus. "

Weil Äpfel und Birnen in diesem Jahr wegen des trockenen Sommers früher reif sind, beginnt auch die Mostproduktion in diesem Jahr früher als üblich (Sujetbild). SWR

Auch der Haldenhof in Aalen hat in seiner Mosterei bereits am vergangenen Wochenenden die ersten Äpfel angenommen. Mostereien etwa in Nördlingen und Wört folgen noch im August.

Auch mobile Saftpressen sind früher im Einsatz

Auch die mobilen Obstpressen werden vorbereitet: Sie können bestellt werden und produzieren dann vor Ort Saft aus den eigenen Äpfeln. Anbieter gibt es etwa in Ulm - ab Anfang September werden zum Beispiel Termine in Merklingen, Westerheim und Feldstetten angeboten. Auch in Unterroth im Kreis Neu-Ulm gibt es eine "Obstpresse on Tour". Da bereits viele Äpfel und Birnen zu verderben drohen, wird es am kommenden Samstag in Eschach im Ostalbkreis erstmalig die Aktion "Frühstarter-Süßmost-Pressen" geben. Dabei wird mit einer mobilen Handpresse Fallobst zu Saft verarbeitet.

Vielerorts beginnt die Mostproduktion Anfang September

Wie eine SWR-Umfrage ergeben hat, wollen viele Mostereien im Alb-Donau-Kreis, im Kreis Heidenheim und im Kreis Biberach wie gewohnt Anfang September mit dem Saftpressen beginnen, so etwa in Erbach, Niederstotzingen und Hermaringen. Ab Mitte bis Ende September öffnen dann auch Obst-Annahmestellen etwa in Wain und Laupheim (Kreis Biberach).