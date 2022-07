Keine Moschee in Unterkochener Gewerbegebiet

Der geplante Bau einer Moschee in Aalen-Unterkochen ist offenbar vom Tisch. Die Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat haben sich am Donnerstag stattdessen für die Baupläne eines Gewerbetreibenden ausgesprochen. Der Unternehmer will auf dem Grundstück im Gewerbegebiet in Aalen-Unterkochen einen Neubau für die Halbleiter- und Optikbranche bauen. Dies schaffe neue Arbeitsplätze, so die Ansicht des Gemeinderates. Gegen die Moschee-Baupläne einer muslimischen Gemeinde hatte es Widerstand von Anwohnerinnen und Anwohnern gegeben. Sie hatten Lärm, wildes Parken und eine Behinderung der ansässigen Betriebe befürchtet. Die Stadt Aalen will die muslimische Gemeinde nun bei der Suche nach einem neuen Grundstück unterstützen.