Im Prozess um versuchten Mord in Ehingen hat ein 60-jähriger Mann die Aussage vor dem Landgericht Ulm verweigert. Der Angeklagte soll seine Tochter in Ehingen mit elf Messerstichen schwer verletzt haben.

Der Prozessauftakt am Montagnachmittag dauerte 20 Minuten. Die Staatsanwaltschaft verlas die Anklage. Dann wurde der 60-Jährige gefragt, ob er sich zu den Vorwürfen äußern wolle. Das ließ der Mann über seinen Anwalt verneinen. Zum jetzigen Zeitpunkt sage er nichts, womöglich später, aber auch das sei noch nicht sicher. Damit wurde der Prozess vertagt.

Prozessauftakt am Landgericht Ulm: Ein 60-jähriger Mann (sitzend hinten links) steht wegen versuchten Mordes an seiner Tochter in Ehingen vor Gericht SWR Maren Haring

Die Ankläger gehen von folgendem Tathergang aus: Die damals 31-jährige Tochter habe ihren Vater in Allmendingen im Alb-Donau-Kreis an einem Nachmittag im September 2020 besucht. Als sie am Abend zurück nach Ehingen wollte, habe ihr Vater sie begleitet. Es sei zum Streit gekommen.

Auf dem Weg vom Ehinger Bahnhof zur Wohnung sei die Tochter vor ihrem Vater hergelaufen, als er sie angriff, ihr den Mund zuhielt und elf Mal auf sie einstach. Die Frau habe ihn schließlich von sich wegschieben und fliehen können. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft noch den Versuch unternommen haben, die 31-Jährige aufzuhalten, aber erfolglos.

Motiv: zu "freizügige" Lebenseinstellung der Tochter

Passanten kümmerten sich um die lebensgefährlich verletzte Frau. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage an, dass der Vater seine Tochter für ihre seiner Meinung nach zu freizügige Lebenseinstellung bestrafen wollte. Er habe sie für eine "Ungläubige" gehalten.

Der Prozess vor dem Landgericht Ulm musste nach wenigen Minuten auf den nächsten Verhandlungstag vertagt werden(Archivbild) SWR Peter Köpple

Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatorts entdeckt. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Am nächsten Verhandlungstag Anfang März sollen unmittelbare Zeugen der Tat, die Polizei und Rettungskräfte aussagen. Dann sei die Tochter als Zeugin vorgeladen.

Sie hatte sich dem Prozess als Nebenklägerin angeschlossen. Ein Urteil könnte Ende März fallen.