Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Senden-Wullenstetten (Kreis Neu-Ulm) soll ihr Ehemann lebenslänglich ins Gefängnis. Dies forderte am Dienstag die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer vor dem Memminger Landgericht. Ihrer Meinung nach hat der 39-Jährige seine Frau heimtückisch ermordet. Die Verteidigung sprach sich für neun Jahre Haft aus. Das Urteil soll am 6. Juli fallen.