Landgericht Ulm: Mordprozess gegen Mutter aus Oberstadion hat begonnen

Eine Frau aus dem Alb-Donau-Kreis muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Ulm verantworten. Sie soll ihre Kinder im Schlaf erstickt haben. Doch der Prozessauftakt dauerte nur zehn Minuten.

Die 36-Jährige aus der kleinen Gemeinde Oberstadion wurde in Handschellen in den Saal geführt, das Gesicht versteckt hinter Aktenordnern. Unmittelbar nach Verlesung der Anklageschrift wurde der Prozess bereits vertagt. Der Vorsitzende Richter gab an, dass ein psychiatrischer Sachverständiger wegen eines anderen Verfahrens am ersten Prozesstag nicht teilnehmen könne. Da die Angeklagte bereits seit rund einem halben Jahr in Untersuchungshaft sei, habe man den Prozess nun begonnen.

Zur Tatzeit im April dieses Jahres lebte die Angeklagte, von Beruf Erzieherin, gemeinsam mit den beiden Kindern und ihrem Ehemann in einem Haus. Das Paar wollte sich trennen.

Oberstaatsanwalt Christof Lehr sprach von "einer belastenden Situation". SWR

"Belastende familiäre Situation"

Der Oberstaatsanwalt sprach von "einer belastenden Situation". Ein psychiatrischer Gutachter beobachtet den Prozess. Das Gericht will nun klären, inwiefern die Frau schuldfähig ist. Vor Gericht hat die 36-Jährige bisher keine Aussage gemacht. Laut Oberstaatsanwalt Lehr hat sie aber mit dem Gutachter gesprochen. Der Verteidiger kündigte gegenüber dem SWR bereits eine Erklärung der Frau vor Gericht an.

Der vermutliche Tathergang

Die Angeklagte soll Ende April ihren beiden Kindern Mund und Nase abgedeckt und zugleich Heliumgas zugeführt haben. Die drei und sechs Jahre alten Kinder erstickten. Das Gas habe sie wenige Tage vor der Tat in einem Baumarkt besorgt.

Ihr Gesicht verdeckt hinter Aktenordnern und in Handschellen: So wurde die 36-jährige Angeklagte zum Prozessauftakt am Landgericht Ulm in den Gerichtssaal geführt. Sie soll ihre drei und sechs Jahre alten Kinder erstickt haben. Rechts im Bild ihr Verteidiger Thorsten Storp. Links im Bild ein Justizbeamter. SWR

Der Vater hatte die beiden Kinder in der gemeinsamen Wohnung in Oberstadion tot aufgefunden. Nach der Mutter war anschließend mit einem Großaufgebot gefahndet worden. Kurze Zeit nach der Tat konnte sie festgenommen werden - nach Angaben von Oberstaatsanwalt Christof Lehr stark unterkühlt und mit Schnittwunden. Die 36-Jährige soll nach Angaben des Ulmer Landgerichts nach der Tat versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Vater ist Nebenkläger

Die Angeklagte sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Der Vater der zwei Kinder tritt als Nebenkläger auf. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage bis zum 10. Dezember angesetzt.

Die Tat hatte in der Gemeinde Oberstadion für Entsetzen gesorgt. Für Eltern, Lehrkräfte und Kinder hatte es danach Gesprächsangebote mit Seelsorgeeinheiten gegeben.