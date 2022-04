Leichenfund auf Acker: Anklage wegen Mordes und Vergewaltigung

Im Fall eines auf einem Acker bei Amstetten im Alb-Donau-Kreis gefundenen Toten hat die Staatsanwaltschaft Ulm jetzt Anklage wegen Mordes und Vergewaltigung erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30-jährigen Angeklagten vor, den alkoholkranken Mann im Dezember vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Geislingen im Kreis Göppingen zunächst durch Alkohol wehrlos gemacht und anschließend vergewaltigt zu haben. Obwohl das Opfer dadurch schwer verletzt und bewusstlos war, habe er mit Absicht keinen Notarzt gerufen. Der 35-Jährige habe sich übergeben und sei an seinem Erbrochenen erstickt. Laut Anklage soll der mutmaßliche Täter die Leiche in sein Auto geladen und auf einem Acker bei Amstetten im Alb-Donau-Kreis abgelegt haben. Anschließend hatte er sich nach Portugal abgesetzt, war aber eine Woche später festgenommen und ausgeliefert worden.