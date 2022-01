Weitere Zeugenvernehmungen im Mordprozess

Im Prozess um den Mord an einem Mann in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) sind am Freitag am Landgericht Ulm mehrere Arbeitskollegen des 24-jährigen Angeklagten und des Getöteten vernommen worden. Dabei ging es nach Angaben eines Sprechers am Landgericht in Ulm um das Verhalten des Angeklagten unmittelbar nach der Tat und in den Tagen zuvor. Zudem machte der Sohn des Getöteten Angaben zum Verhältnis zwischen seinem Vaters und dem Angeklagten. Dem 24-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im Juni vorigen Jahres einen Arbeitskollegen erstochen haben. Zum Prozessauftakt legte er ein Geständnis ab. Das Tatmotiv ist weiter unklar.