Der Mord an einem Ehepaar in Altenstadt an der Iller im April 2023 sorgte für Entsetzen. Nun soll in einem Indizienprozess am Landgericht Memmingen die Schuldfrage geklärt werden.

Am Landgericht Memmingen beginnt am Dienstag der Prozess um ein getötetes Ehepaar aus Altenstadt im Kreis Neu-Ulm. Auf der Anklagebank sitzt ein Ehepaar aus demselben Ort und ein Bekannter des Paares aus Albstadt im Zollern-Alb-Kreis. Die Staatsanwaltschaft Memmingen wirft dem Paar vor, den 70-jährigen Mann und dessen 55-jährige Ehefrau getötet zu haben. Der Mann aus Albstadt steht wegen Beihilfe vor Gericht. Altenstadt Ermittlungen der Soko Mühlbach Tötungsdelikt Altenstadt: Sohn und Schwiegertochter verdächtig Nach dem Tötungsdelikt in Altenstadt hat die Polizei drei Tatverdächtige in Altenstadt und in Albstadt festgenommen - darunter den Sohn und die Schwiegertochter des getöteten Mannes. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Ulm SWR4 BW aus dem Studio Ulm Nach Mord in Altenstadt erweiterten Suizid vorgetäuscht Bei dem 38 Jahre alten Angeklagten handelt es sich um den Sohn des getöteten 70-Jährigen. Der Tatverdächtige hatte mit seiner Frau ebenfalls in Altenstadt, im Nachbarhaus des vor knapp neun Monaten getöteten Ehepaars gelebt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war das angeklagte Paar vor der Tat im April 2023 nach Albstadt im Zollern-Alb-Kreis gefahren. Dort soll es das gemeinsame, zwei Jahre alte Kind, zur Betreuung an den 32 Jahre alten Mitangeklagten übergeben haben. Mit dessen Pkw soll das Paar dann zurück nach Altenstadt gefahren sein. Den beiden wird vorgeworfen, den 70 Jahre alten Mann erstickt und dessen Ehefrau mit 44 Messerstichen getötet zu haben. Anschließend sollen sie den Tatort so zurückgelassen haben, dass es vor Ort nach einem erweiterten Suizid des Vaters des Angeklagten aussehen sollte. Mordprozess beginnt: Geständnisse liegen nicht vor Nach Angaben des Landgerichts Memmingen gibt es von den drei Angeklagten kein Geständnis. Allerdings habe der 32-jährige Mitangeklagte Angaben gemacht, Details dazu nannte das Gericht nicht. Motiv für die Tat war laut Staatsanwaltschaft offenbar ein Streit um das Erbe. Der Anklageschrift zufolge wollte das tatverdächtige Paar verhindern, dass die Schenkung eines Hauses rückabgewickelt wird. Außerdem sollen es die beiden Hauptangeklagten auf das Erbe des Ehepaars abgesehen haben. Es drohen hohe Haftstrafen Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ehepaar zweifachen Mord vor. Für Mord sieht das Gesetz zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Dem Mitangeklagten, der dem Paar ein Alibi verschafft haben soll, droht eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren. Für den Prozess am Landgericht Memmingen sind 50 Zeugen geladen. Bis Anfang Mai sind 29 Verhandlungstage angesetzt.