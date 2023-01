Ein 80-jähriger Senior soll in einem Altenheim in Gundelfingen im Kreis Dillingen einen Mitbewohner getötet haben. Das Opfer wurde in der Nacht zum Mittwoch tot aufgefunden.

Ein Angriff in einem Seniorenheim in Gundelfingen (Kreis Dillingen) ist am Mittwoch tödlich ggeendet. Ein 80-jähriger Mann soll seinen 83-jährigen Mitbewohner getötet haben. Seniorenheim in Gundelfingen - Bewohner tot in seinem Zimmer entdeckt Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Freitag mitteilte, sei der Leichnam des 82-jährigen Bewohners gegen halb vier Uhr morgens in dessen Zimmer entdeckt worden. Die erheblichen Kopfverletzungen ließen auf eine Gewalteinwirkung schließen. Täter und Opfer in dem Altenheim in Gundelfingen litten stark unter Demenz Als Tatverdächtiger wurde ein 80-jähriger Heimbewohner festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Augsburg einen Unterbringungsbefehl erlassen. Der Mann befindet sich nun in einem psychiatrischen Krankenhaus. Täter und Opfer sollen stark an Demenz erkrankt sein. Dies könnte nach Einschätzung der Polizei auch Ursache für den Vorfall sein. Große Personalversammlung Der Leiter des Gundelfinger Seniorenheims sprach gegenüber der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" von einem tragischen Einzelschicksal. Am Freitag hat es demnach eine Personalversammlung gegeben, bei der auch über Betreuungsmöglichkeiten für Beschäftigte, Bewohner und Bewohnerinnen gesprochen wurde.