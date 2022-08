Unfall in Bissingen: 22-jähriger Mopedfahrer schwerstverletzt

per Mail teilen

Ein 22-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Bissingen im Kreis Dillingen schwerstverletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Laut Polizei kam der Mann mit seinem Moped aus bislang unklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Vorbeifahrende Ersthelfer haben den Bewusstlosen entdeckt und versorgt. Der Fahrer wurde dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort wurde er in ein künstliches Koma versetzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall in Bissingen geben können. (Sujetbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Die Staatsstraße zwischen Bissingen und Burgmagerstein war drei Stunden lang gesperrt. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären. Dazu wurde das Leichtkraftrad sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.