Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Aalen will ab kommenden Montag regelmäßig gemeinsame "Friedensgebete für Afghanistan" anbieten. Sie sollen vorerst jeden Montag um 18:10 Uhr vor der evangelischen Stadtkirche stattfinden. Grund sei die aktuelle politische Lage in dem Land. Die Christen der Stadt wollen damit ein Zeichen setzen, in dem sie für Afghanistan, aber auch viele andere Notlagen der Welt beten, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Pfarrer Bernhard Richter.