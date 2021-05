Wie kann man künftig in einem Labor auf dem Mond direkt Ersatzteile oder Instrumente herstellen? Daran forscht derzeit die Hochschule Aalen, mit künstlichem Mondstaub und 3-D-Drucker.

Maschinenbauprofessorin Miranda Fateri von der Hochschule Aalen will mit ihrer 3-D-Drucker-Studie zur Mondforschung beitragen. Pressestelle Hochschule Aalen, Sofia Hörmann

Astronautinnen und Astronauten das Leben und Arbeiten auf dem Mond zu erleichtern, daran arbeiten Miranda Fateri und ihr Team derzeit an der Hochschule Aalen. Die Maschinenbauprofessorin will mit ihrer Forschung auf der Erde optimale Bedingungen für Forschungen im Rahmen von Weltraummissionen schaffen.

"Ziel ist es, die Labore auf dem Mond zu entwickeln."

Labor auf dem Mond mit Ausstattung aus Mondstaub

Da es viel zu aufwändig und teuer wäre, die gesamte Labor-Ausstattung von der Erde auf den Mond mitzunehmen, so die Mondforscherin, sollen lebensnotwendige Utensilien, Werkzeuge und Ersatzteile am besten direkt vor Ort produziert werden - aus Mondstaub und mithilfe eines 3-D-Druckers.

3-D-Drucker für Schrauben, Zahnräder, Ersatzteile

Derzeit gehe es darum 3-D-Drucker zu entwickeln, die Teile zwischen einem und 20 Zentimeter Größe drucken können. Damit ließen sich Schrauben oder Zahnräder herstellen, etwa als Ersatzteile für Mondfahrzeuge. Auch Werkzeuge aus Mondstaub stehen auf dem Druckplan, zum Beispiel zum Einsammeln von Gesteinsproben zur weiteren Analyse auf der Erde. Oder, ganz banal aber überlebenswichtig, Verschlussteile für beschädigte Astronautenanzüge.

Wie kann man aus Mondstaub stabile Werkzeuge herstellen?

Damit aus der Vision "Labor auf dem Mond" Wirklichkeit werden kann, müssen in der gemeinsamen Studie der Hochschule Aalen und der Universität Aachen zunächst die Voraussetzungen auf der Erde geschaffen werden. Die wichtigste Frage: Wie kann man aus Mondstaub stabile Werkzeuge, Ersatzteile und später einmal auch größere Teile etwa für Flugzeuglandebahnen herstellen?

"Die Teile, die auf dem Mond hergestellt werden, sind ausschließlich mit Mondstaub entwickelt - ohne Bindemittel oder Kunststoffe."

Vulkanasche aus der Eifel dient in der Studie der Hochschule Aalen als Ersatz für Mondstaub. Pressestelle Hochschule Aalen, Sofia Hörmann

Vulkanasche aus der Eifel als künstlicher Mondstaub

Getestet wird mit künstlichem Mondstaub, in dem Fall Vulkanasche aus der Eifel, die ähnliche Eigenschaften wie Mondstaub habe, so die Aalener Professorin. Derzeit seien die Testprodukte aus dem 3-D-Drucker noch nicht so stabil und eher spröde, ähnelten also mehr Keramik oder Glas. "Aber wir arbeiten daran, sie so zu behandeln, dass sie stabil werden."

3-D-Drucker aus Aalen für Labor auf dem Mond?

In 15 bis 20 Jahren, so rechnet Miranda Fateri, könnten Astronautinnen und Astronauten mit dem in der Studie entwickelten 3-D-Drucker zum Mond fliegen und den Drucker dort einsetzen. Die Wissenschaftlerin träumt davon, einmal selbst zum Mond zu fliegen. Doch zunächst will sie ihn erforschen - und hat als nächstes Forschungsobjekt schon den Mars im Blick.