Da tut sich plötzlich in einer Häuserreihe in Ulm eine Baulücke auf: Das Haus, das dort stand, war im Oktober 2019 in die Schlagzeilen geraten. Nach einem Brand hatte sich herausgestellt, dass das Gebäude überbelegt war. Offenbar waren Räume in dem Mehrfamilienhaus teilweise illegal vermietet (6.3.)

SWR Maren Haring