Die Ulmer Mohrengasse ist eine kleine Gasse zwischen der Stadtbibliothek und dem Schwörhaus. Im Zuge der aktuellen Debatten um Rassismus kam nun ein Antrag der Ulmer SPD, diese Gasse umzubenennen.

Mohr sei ein herabwürdigender Begriff, der mit Kolonisation und Sklavenhandel verbunden sei, so begründete der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir in seinem Schreiben an den Gemeinderat den Antrag. Wie eine nicht repräsentative SWR-Umfrage in Ulm ergeben hat, haben viele Menschen kein Problem mit dem Namen und finden die Diskussion über eine Umbenennung übertrieben.

Ulm soll sich mit der Vergangenheit auseinander setzen

Anders als die Menschen auf der Straße sieht das Friedrich Hervé Lien Mpeb vom AfroDeutschen Forum. Er verbindet mit der Bezeichnung "Mohr" die schlimmsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, zum Beispiel den Sklavenhandel. Ulm habe sich zwar in der Vergangenheit immer wieder damit auseinander gesetzt, das sollte die Stadt seiner Ansicht nach auch jetzt tun.

"Im 19. Jahrhundert hatte die Bezeichnung "Mohr" eine rassistische Tendenz" Ulmer Stadtarchivar Michael Wettengel

Der Begriff "Mohr" komme vom altgriechischen "Mauros", erklärt der Ulmer Stadtarchivar Michael Wettengel. Mit "Mauros" bezeichneten die alten Griechen die Mauren, Bewohner einer historischen Landschaft im Norden Afrikas. Im Neugriechischen wurde es dann unter anderem auch für die Farben Braun und Schwarz verwendet, später erhielt es laut Wettengel weitere und leider sehr hässliche Begrifflichkeiten. Vor allem im 19. Jahrhundert seien mit den Mohren sehr viele äußerliche Merkmale verbunden worden. Bei dem Begriff gibt es seiner Meinung nach schon eine rassistische Tendenz.

Ursprung der Mohrengasse nicht rassistisch

Die Mohrengasse in Ulm habe ihren Ursprung aber nicht in diesem rassistischen Kontext, unterstreicht der Historiker. Denn noch bevor offizielle Straßennamen eingeführt wurden, hatte der Volksmund seine eigenen Bezeichnungen geschaffen. Das Mohrengässlein sei 1805 nach einem Gasthaus benannt worden. Außerdem gebe es in Ulm die Mohrenapotheke. Den Ursprung dieser Namen sieht Wettengel bei einem der Heiligen Drei Könige.

"Es zählt das Hier und Heute" Friedrich Hervé Lien Mpeb vom AfroDeutschen Forum

Trotz dieser möglichen biblischen Verbindungen zählt für Friedrich Hervé Lien Mpeb vom AfroDeutschen Forum beim Stichwort Mohrengasse das Hier und Heute. Für ihn geht es darum, welche Kulturen jetzt in Ulm leben und wie diese mit den Begriffen umgehen können. Damit niemand verletzt werde, sollten Begriffe wie Mohr nicht in der Öffentlichkeit verwendet werden.