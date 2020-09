Soll die Mohrengasse in Ulm umbenannt werden, weil der Name als rassistisch gilt? Nächste Woche tagt der Ulmer Umbenennungsausschuss. Ein neuer Namensgeber ist aber schon im Gespräch.

Die Mohrengasse in der Innenstadt könnte künftig nach einem gebürtigen Kameruner benannt werden, der ab 1891 sieben Jahre in Deutschland verbracht hat und Lateinschüler in Aalen sowie Gymnasiast in Ulm war.

Die Mohrengasse in der Innenstadt könnte künftig nach dem gebürtigen Kameruner Manga Bell benannt werden. Stadtarchiv Aalen

In dieser Zeit hat Rudolf Duala Manga Bell für Aufsehen gesorgt. Das erste Mal bereits bei seiner Ankunft, als der Sohn eines Kameruner Clanchefs, auch als Prinz vorgestellt, in eleganter europäischer Kleidung auf der Ostalb ankam, im Gefolge eines hiesigen Kolonialbeamten.

Der Kameruner ging damals mit dem Großvater von Gerhard Kayser zur Schule, der sich heute im Aalener Geschichtsverein mit Manga Bell beschäftigt. Übrig geblieben sind von der Freundschaft einige Postkarten. Die Korrespondenz dauerte noch lange, nachdem Rudolf Duala Manga Bell in die damalige deutsche Kolonie Kamerun zurückgekehrt war.

Die freundliche Aufnahme in Aalener und Ulmer Lehrerfamilien hatten ihn geprägt, so sein Biograph Chistian Bommarius aus Berlin. Diese Jahre seien für ihn die besten seines Lebens gewesen. Selbst die Menschen in seiner Heimat nannten ihn nach der Rückkehr "Den Deutschen".

Die Korrespondenz dauerte noch lange, nachdem Rudolf Duala Manga Bell in die damalige deutsche Kolonie Kamerun zurückgekehrt war. SWR

"Der gute Deutsche" heißt denn auch Bommarius' Buch über Manga Bell und seine Hinrichtung 1914. Obwohl lange deutschlandverliebt und kaisertreu wurde er als Anführer der Duala wegen angeblichen Hochverrats zum Tod durch den Strang verurteilt. In einem kurzen, abgekarteten Schauprozess, bei dem das Urteil schon vorher feststand, schon am nächsten Tag war die Hinrichtung. Ein Justizmord der deutschen Kolonialmacht.

Bis heute wurde Manga Bell, der sich nur gegen die überaus grausame Vertreibung seiner Ethnie wehrte, nicht rehabilitiert. Ob die Mohrengasse in Ulm tatsächlich künftig seinen Namen trägt, darüber berät die Arbeitsgruppe Straßenbenennung des Ulmer Gemeinderats.