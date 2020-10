Die Mohrengasse in Ulm soll ihren Namen behalten. Das ist das Ergebnis der Ältestenratsitzung am Montagnachmittag. Der Ältestenrat habe die entsprechende Empfehlung der Arbeitsgruppe für Straßenbenennung zur Kenntnis genommen, sagte Kulturbürgermeisterin Iris Mann nach der Sitzung. Lege in den kommenden zehn Tagen keine Gemeinderatsfraktion ihr Veto ein, werde die Empfehlung der Arbeitsgruppe umgesetzt, den Namen zu belassen, so Mann. Sie selbst hatte zuvor in einem Interview gesagt, der Begriff sei von seinem Ursprung her nicht rassistisch gemeint. Zu der Empfehlung der Arbeitsgruppe gehört auch, die Herkunft des Begriffes auf einem Zusatzschild zu erläutern. Außerdem ist eine öffentliche Pro- und Contra-Veranstaltung zu der umstrittenen Frage - Umbenennung oder nicht -geplant.