Die Polizei in Giengen (Landkreis Heidenheim) sucht zwei Mofafahrer, die am Dienstag absichtlich ein Pferd aufgeschreckt haben. Das Tier schlug aus und verletzte dabei eine 26-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Laut Polizei hatte sie das Tier geführt, als sich von hinten zwei Mofafahrer näherten. Sie gab beiden ein Handzeichen, langsamer zu fahren. Stattdessen bogen sie ihr Kennzeichen nach oben, gaben Gas und rasten an dem Pferd vorbei.