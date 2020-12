per Mail teilen

Im Prozess um die mehrfache Vergewaltigung einer 14-Jährigen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) könnte es im Laufe dieser Woche zu einer Absprache kommen. Die Staatsanwaltschaft hat die Bereitschaft für ein sogenanntes "Rechtsgespräch" unter den Prozessbeteiligten signalisiert, so ein Sprecher des Landgerichts Ulm. Damit könnte das Verfahren verkürzt und dem Mädchen weitere Befragungen erspart werden. Ein Schuldeingeständnis würde für die Angeklagten demnach strafmildernd gewertet. Am Montag wird der Prozess mit der Befragung von Zeugen und Sachverständigen fortgesetzt.