Mögliche Lösung im Streit um Gerd-Müller-Denkmal

In Nördlingen zeichnet sich im Streit um das Gerd-Müller-Denkmal eine einvernehmliche Lösung ab. Statt wie bisher geplant vor dem Berger Tor hat der Stadtrat gestern Abend für einen neuen Standort in der Bergerstraße gestimmt. Dafür hatte sich auch die Witwe von Gerd Müller zuvor ausgesprochen. Gegen den ursprünglich vorgesehenen Standort vor dem Berger Tor hatte eine Bürgerinitiative mehr 2.000 Unterschriften gesammelt. Wenn der Stadtrat sich jedoch - wie gestern Abend geschehen - für den Alternativstandort entscheide, hatte die Initaitive in Aussicht gestellt, auf einen Bürgerentscheid zu verzichten.