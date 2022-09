Auch am vergangenen Sonntag hat es wegen der Sperrung der A8 zwischen Merklingen und Mühlhausen Staus vor allem auf den umliegenden Strecken gegeben.

Auf der B10 zwischen Amstetten im Alb-Donau-Kreis und Kuchen im Kreis Göppingen staute es sich im Tagesverlauf auf teils bis zu sieben Kilometern. Und auch die B466 war zwischen Geislingen und Mühlhausen im Täle den ganzen Sonntagnachmittag dicht. In Geislingen ereignete sich noch dazu ein Auffahrunfall im Umleitungsstau, zwei Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt. Die A8 war in Fahrtrichtung Stuttgart zum zweiten Mal voll gesperrt, da am Drackensteiner Hang Rodungsarbeiten notwendig waren, so die Autobahn GmbH. Kommendes Jahr im Frühjahr oder Sommer stehen die nächsten Sperrungen an der Stelle an. Der Grund ist die Sicherung des Hangs.