A8 nur am Sonntag gesperrt

Die A8 zwischen Ulm und Stuttgart wird am Drackensteiner Hang doch nicht, wie angekündigt, das gesamte kommende Wochenende gesperrt, sondern nur einen Tag. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart wird am Sonntag von 5 bis 20 Uhr gesperrt. Die angekündigte Sperrung für den Samstag entfällt. Die Forstarbeiten seien am vergangenen Wochenende so gut verlaufen, dass nur noch ein weiterer Arbeitstag am Drackensteiner Hang notwendig sei. Am kommenden Sonntag wird am Albabstieg auch mit Felssicherungsarbeiten begonnen, die waren eigentlich erst für nächstes Jahr geplant. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird am Sonntag in Merklingen ausgeleitet. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, der Umleitungsstrecke zu folgen und das Navi auszuschalten.