Ulm:

Nach dem Brand in einer Tiefgarage am Ulmer Eselsberg hat das Amtsgericht Ulm Haftbefehl gegen 44-jährigen Mann erlassen. Er soll versucht haben, seine getrennt-lebende Ehefrau und deren neuen Partner zu töten. Torsten Blümke:

Der Mann soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst in der Tiefgarage einer Wohnanlage zwei Autos in Brand gesetzt haben. Sie wurden bei dem Feuer komplett zerstört und verursachten eine starke Rauchentwicklung. Danach sei der 44-Jährige zur Wohnung der 35-jährigen Frau und ihres neuen Partners gegangen und habe dort die Scheibe eines Fensters eingeschlagen. Offenbar wollte er Brandbeschleuniger in die Wohnung schütten, in der sich auch zwei Jugendliche aufhielten. Die Angegriffenen riefen die Polizei, die den 44-Jährigen festnahm. Da er sich massiv wehrte, mussten mehrere Streifen anrücken. Inzwischen befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.