Die Sperrung der A8 in Richtung Stuttgart zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen (Kreis Göppingen) ist laut Polizei bislang ohne Behinderungen verlaufen. Seit Donnerstagabend 22 Uhr wird der Verkehr an der Anschlussstelle Merklingen über die U6 umgeleitet. Grund für die Sperrung sind Belagsarbeiten am Drackensteiner Hang. Die Sperrung der A8 dauert voraussichtlich bis Montagfrüh.