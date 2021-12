Der Ostalbkreis und der Landkreis Biberach sind vom Land Baden-Württemberg als Modellregionen für klimafreundlichere Mobilität ausgewählt worden. Zwei Ziele sollen die Modellregionen nun verfolgen: Es geht erstens darum, den Öffentlichen Personennahverkehr auch im ländlichen Raum deutlich attraktiver zu machen und zweitens darum, wie das Ganze finanziert werden soll. Ein Mobilitätspass soll Geld in die Kassen bringen. Dazu wird entweder ein Bürgerticket eingeführt, das alle Einwohner einer Kommune finanzieren. Oder Autofahrer werden in bestimmten Gebieten oder auf bestimmen Straßen zur Kasse gebeten. Als Gegenleistung können die Einzahlenden dann den ÖPNV nutzen. Mit dem Geld soll ein 15- oder 30-Minutentakt für Bus und Bahn eingeführt werden. Einem Gutachten zufolge hat das System in der Schweiz und in Vorarlberg bereits zu deutlichen Verbesserungen im ÖPNV geführt.