Die Stadt Ulm soll gemeinsam mit dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Reutlingen zu einer Modellregion für grünen Wasserstoff werden. Ziel: die Akzeptanz von Wasserstoff als Energieträger erhöhen.

An der Universität Ulm wird bereits Forschung für Wasserstoffantriebe für Flugzeuge betrieben. Uni Ulm, Elvira Eberhardt (Archivbild)

Das baden-württembergische Umweltministerium hat am Montag bekannt gegeben, welche Modellregionen im Rahmen des Programms "Modellregion Grüner Wasserstoff" einen Antrag auf Förderung stellen dürfen. Insgesamt stehen bis zu 47 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (ERFE) und an Landesmitteln zur Verfügung, um zwei Modellregionen auf ihrem Weg hin zu einer Wasserstoffwirtschaft zu fördern.

"HyFIVE": Wasserstoffwirtschaft in Stadt und Land

Eine davon wird von der Stadt Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Reutlingen vertreten, unter dem Titel "HyFIVE" soll die Wasserstoffwirtschaft im ländlichen und städtischen Raum erprobt werden. In vier Projekten geht es um die gesamte Wasserstoffwertschöpfungskette - von der Erzeugung bis hin zur Nutzung von Wasserstoff in Industrie und Verkehr. Zu "HyVive" gehören auch der Ostalbkreis mit der Stadt Schwäbisch Gmünd sowie die Städte Heidenheim und Tübingen.

Region Stuttgart zweite Wasserstoff-Modellregion

Die zweite geplante Modellregion ("GeNeSiS), die von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart koordiniert wird, setzt auf ein ausgedehnes Verteilernetz mit dem Herzstück einer reinen Wasserstoff-Pipeline entlang des Neckars. Insgesamt waren neun Projektskizzen eingereicht worden.

Ziel: Akzeptanz von Wasserstoff als Energieträger erhöhen

In den Modellregionen könnten die Potenziale von grünem Wasserstoff (bei dem die Energie aus Wind oder Sonne kommt) in Baden-Württemberg konkret aufgezeigt werden, teilte das Umweltministerium weiter mit. Die Modellregionen sollen in Demonstrationsprojekten die wirtschaftliche Umsetzung einer Wasserstoffwirtschaft in der Realität erproben und helfen, die gesellschaftliche Akzeptanz von Wasserstoff als Energieträger zu erhöhen. Die Projekte werden wissenschaftlich begleitet; sie sollen von 2022 bis 2027 laufen.

Bereits viele Wasserstoffforschungsprojekte in der Region

In Ulm und der Region wird schon vielfach an der Nutzung von Wasserstoff geforscht: An der Universität Ulm geht es um wasserstoff-elektrische Antriebe für Flugzeuge, der Ulmer Nutzfahrzeughersteller Iveco beteiligt sich an einem Projekt des Landes für alternative Lkw-Antriebstechnologien und in Schwäbisch Gmünd soll ein Wasserstofftechnologiezentrum entstehen.