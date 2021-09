Modelllok bleibt an Donaubrücke in Lauingen hängen

per Mail teilen

Eine 2,5 Tonnen schwere Modelllokomotive drohte am Samstag bei Lauingen in die Donau zu stürzen. Der Fahrer wurde verletzt. Das Unglück passierte bei einem Treffen von Modellsammlern.

Die Feuerwehr Lauingen (Kreis Dillingen) holte die Modelllok aus der Uferböschung der Donau Martin Koller Feuerwehrkommandant Lauingen

Zu dem Treffen der Modellfreunde in Lauingen (Kreis Dillingen) am Wochenende war auch ein 66-jähriger Mann aus Bielefeld angereist. Er fuhr mit dem Modell einer mit Kohle und Dampf betriebenen Straßenlokomotive. An einer Brücke blieb die Lok allerdings mit ihrem Schornstein hängen. Der Fahrer hatte die Durchfahrtshöhe nicht beachtet, sie beträgt laut Feuerwehr Lauingen 1,70 Meter.

Missglückte Jungfernfahrt

Der 66-Jährige verletzte sich laut Polizei am Kopf, er verlor nach der Kollision die Kontrolle über sein Modellfahrzeug. Das Fahrzeug stürzte zusammen mit dem Mann die Uferböschung hinunter. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Außerdem hatte die Lok zwei Anhänger gezogen, auf denen zwei Männer mitfuhren.

Die beiden konnten rechtzeitig abspringen. Andere Sammler sicherten das Fahrzeug zunächst mit Gurten, die Feuerwehr barg die Lok schließlich mit einem Spezialkran. Der Sachschaden beträgt rund 28.000 Euro. Der Wert der Lokomotive sei unter Sammlern um ein Vielfaches höher, heißt es weiter.

Die Sonderanfertigung der Lok hatte am Samstag ihre Jungfernfahrt. Vorbild für das Modell war laut Mitteilung ein Exemplar aus dem Jahr 1929. Weltweit gebe es nur sechs Exemplare.