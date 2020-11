per Mail teilen

Wie sieht eine lebenswerte Ortsmitte aus? Das sollen beispielhaft die Städte Aalen und Laichingen sowie die Gemeinde Neuler im Ostalbkreis zeigen. Sie gehören zu den 20 Modellkommunen, die vom Verkehrsministerium ausgewählt wurden. Eine Ortsmitte sollte in der Idealvorstellung des Verkehrsministeriums lebendig, barrierefrei und verkehrsberuhigt sein. 500 solcher Ortsmitten sollen in den nächsten zehn Jahren geschaffen werden, so das selbstgesteckte Ziel des Verkehrsministeriums.

Nun wurden landesweit 20 Kommunen ausgewählt, in denen beispielhaft gezeigt werden soll, wie Ortsmitten wieder in lebendige Plätze der Begegnung umgewandelt werden können. Darunter sind die Stadt Aalen, Laichingen im Alb-Donau-Kreis und Neuler im Ostalbkreis. Ortsmitten würden heutzutage hauptsächlich dem Durchgangsverkehr oder als Parkplätze dienen, heißt es in einer Mitteilung. Unter Beteiligung der Bürger sollen Ideen erarbeitet werden, wie diese Flächen umgewandelt werden können.