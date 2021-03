per Mail teilen

Ein Modegeschäft in Hüttlingen im Ostalbkreis öffnet trotz Lockdown wieder ganz normal. Es bietet zwischen Bekleidung auch Nudeln, Klopapier und Hygieneartikel an. Der Inhaber sagte der "Schwäbischen Post", er kämpfe ums Überleben. Die Aktion ist mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Shoppen ohne Termin sei in seinem Geschäft wieder möglich.