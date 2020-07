per Mail teilen

In Aalen sind viele Bürger bereit, künftig häufiger den Nahverkehr, ein Elektromobil oder das Fahrrad für die Fortbewegung zu nutzen. Das hat eine Befragung von 1.300 Bürgern und Unternehmen zur Mobilität ergeben, deren Ergebnisse nun vorliegen. Noch nutzen rund 60 Prozent der Befragten für den Weg zur Arbeit das Auto, nur 25 Prozent den öffentlichen Nahverkehr. 15 Prozent laufen zu Fuß oder fahren mit dem Rad. Fahrgemeinschaften spielen kaum eine Rolle. Allerdings können sich rund zwei Drittel der befragten Aalener vorstellen, beim nächsten Mal ein Elektroauto zu kaufen. Ein Drittel ist bereit, auf Bus, Rad oder E-Bike umzusteigen. So das Ergebnis der Umfrage, die die Hochschule Aalen im Auftrag der Stadt im April und Mai durchführte. Ein Expertenteam hat auf Basis der Umfrage inzwischen 30 Lösungsansätze ausgearbeitet, wie man die Verkehrssituation in Aalen verbessern könnte. Diese Vorschläge sollen im September im Gemeinderat vorgestellt werden.