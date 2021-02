Das Unternehmen Haka-Lüftungstechnik aus Erbach (Alb-Donau-Kreis) produziert mobile Luftreiniger: Mittels UV.C-Licht sollen die vor allem Viren in der Raumluft zerstören. Das Geschäft läuft allerdings nur schleppend.

UV-C-Strahlung macht Viren unschädlich - die Erkenntnis nutzt das Unternehmen für seine mobilen Luftreiniger: In den schlichten, mehr als mannshohen, metallenen Säulen stecken UV-C-Lampen. Das Prinzip ist simpel: Der Lüfter saugt oben belastete Raumluft ein, führt sie an den Lichtstrahlen vorbei, und gibt sie sauber wieder ab.

Josef Häufele neben zwei Modellen des HAKA Airclean UV SWR

Im November hat das Unternehmen die Neuerung auf dem Markt gebracht. Seitdem läuft es so einigermaßen, sagt HAKA-Chef Josef Häufele. Er verkaufe zwar Geräte, aber eigentlich hatte der Unternehmer gehofft, dass die Erfindung in Zeiten der Corona-Pandemie gerade an Schulen zum Einsatz kommt. Statt des Lüftens bei Minusgraden schaltet sich das Gerät automatisch ein und sorgt für saubere Luft im Klassenraum.

An der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen im Alb-Donau-Kreis stehen schon zwei mobile Luftsäuberer von HAKA. Nur: Mehr sollen es laut dem Landratsamt als Schulträger nicht werden. Das hat mehrere Gründe: Zum einen gebe es in der Schule schon eine raumlufttechnische Anlage, die ausschließlich über Frischluftzufuhr betrieben und regelmäßig gewartet wird. Zum anderem folgt die Behörde an die Empfehlung des Umweltbundesamtes.

"Die Kreisverwaltung orientiert sich als Schulträger, wie auch als Gesundheitsbehörde an den Empfehlungen des Umweltbundesamts, was das Lüften in Schulen angeht. Danach ist der Einsatz von mobilen Luftreinigern nur dort sinnvoll, wo eine ausreichende Lüftung auf andere Weise nicht möglich ist." Mitteilung des Landratsamts des Alb-Donau-Kreises als Schulträger

Dessen Empfehlung lautet nach wie vor, am besten zu Lüften. Das hat das Umweltbundesamt im November noch einmal bekräftigt. Nicht nachvollziehbar für Josef Häufele. Bei der Entwicklung der mobilen Luftreiniger hat er mit dem Unternehmen Heraeus zusammengearbeitet, von dort kommt der entscheidende Teil: Die UV-C-Lampen. Das Unternehmen hat außerdem eigene Untersuchungen zur Wirksamkeit durchgeführt, auch zusammen mit Experten.

Die Tests des UV-C-Lampen-Entwicklers haben demnach ergeben, dass die Luftreiniger hoch effektiv arbeiten, so ein Sprecher von Heraeus. Zuletzt habe man zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Bauphysik einen Klassenraum nachgestellt – mit sehr guten Ergebnissen.

Das Umweltbundsamt hält dagegen, dass die bislang durchgeführten Tests zu mobilen Luftreinigern ein uneinheitliches Bild bieten. Die Behörde hat dabei alle mobilen Luftreiniger im Blick, nicht nur die mit Anwendung von UV-C-Licht. Sie seien bislang nur ergänzend einzusetzen, hieß es, dort, wo das Lüften nicht in ausreichendem Maße möglich ist. Es gebe zwar inzwischen Untersuchungen an Modellräumen und erste Untersuchungen in realen Klassenräumen. Das Bild, dass sich daraus ergebe, sei allerdings nicht einheitlich.

"Zudem ist eine verlässliche Reduzierung von SARS-CoV2-Viren, (…), ausschließlich durch mobile Luftreinigungsgeräte basierend auf dem derzeitigen Kenntnisstand nicht eindeutig nachgewiesen." Mitteilung des Bundesumweltamtes

Bislang konnte nachgewiesen werden, dass UV-C-Licht Coronaviren auf Oberflächen zerstört. Aber wie wirkt das Licht, wenn die Viren in der Luft schweben, also in Aerosolen? Diese Untersuchung mit Coronaviren haben Forscher der Uniklinik Tübingen und der Hochschule Heilbronn gerade erst begonnen. Es sei plausibel, dass die Strahlung dort auch wirken kann, so ein Sprecher. Aber der konkrete Nachweis fehlt bislang. Die Unternehmen arbeiten in diesem Bereich mit weniger gefährlich Ersatzmaterialien und übertragen die Ergebnisse auf das Coronavirus.

Derzeit arbeitet außerdem eine Expertengruppe an einer Empfehlung für die Anforderungen an mobile Luftreiniger. Die soll zum Beispiel klären, wie stark das Licht einwirken muss.

So bleibt das Umweltbundesamt bei seiner Empfehlung: Lüften ist die oberste Maßgabe. Was die mobilen Luftreiniger aus Erbach für die Magdalena-Neff-Schule angeht: Die Schulverwaltung will sich in Kürze nochmal mit der Schule zu dem Thema austauschen.