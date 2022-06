Bedarf an mobiler Jugendarbeit stark gestiegen

Immer mehr junge Menschen in Ulm haben die Beratungen der Mobilen Jugendarbeit in Anspruch genommen. Dies geht aus einem Bericht hervor, der am Mittwoch dem Sozialausschuss des Gemeinderates vorgelegt wurde. Die Fallzahlen der Mobilen Jugendarbeit sind seit 2019 kontinuierlich gestiegen. Waren es 2019 noch insgesamt rund 330 Fälle, ist die Zahl im Jahr 2021 auf insgesamt knapp 600 gestiegen. Der gesteigerte Beratungsbedarf stehe in engem Zusammenhang mit der Pandemie: Die Zielgruppe, also sozial benachteiligte junge Menschen, leide besonders unter den Auswirkungen, heißt es. Aufgrund der Beschränkungen konnten die jungen Leute nicht mehr auf ihre ohnehin wenigen Kontakte zurückgreifen. Auch der Online-Schulunterricht in oft beengten Wohnverhältnissen stellt ein Problem dar und Therapieangebote konnten nicht wahrgenommen werden.