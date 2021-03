per Mail teilen

Im Ostalbkreis sollen ab Mitte nächster Woche Über-80-Jährige dezentral in den Kommunen gegen Corona geimpft werden. Dazu werden mobile Impfteams im Mutlanger Forum Senioren aus umliegenden Gemeinden impfen.

Ab der kommenden Woche sind die mobilen Impfteams im Ostalbkreis unterwegs (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste Uwe Zucchi

Die Impfungen in den Altenpflegeheimen sind abgeschlossen, heißt es aus dem Ostalbkreis. Deshalb könne man nun früher als gedacht die Senioren vor Ort versorgen - auch um ihnen weite Anfahrtswege zu ersparen, so Landrat Bläse (CDU).

Einladung durch Bürgermeisterämter

Zudem erhält der Ostalbkreis dafür mehr Biontech-Impfstoff. Die rund 1.900 Über-80-Jährigen in den sechs Kommunen werden persönlich von den Bürgermeisterämtern angeschrieben. Wer sich impfen lassen möchte, muss sich in den Rathäusern melden und erhält von dort eine Einladung zur Impfung.

Früherer Start in Ulm

In Ulm beginnen an diesem Donnerstag schon erste Vor-Ort-Impfungen im Bürgerzentrum am Eselsberg.