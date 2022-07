Land offenbar zur Mitfinanzierung des Archäoparks bereit

Im Streit um die künftige Finanzierung des Archäoparks in Niederstotzingen im Kreis Heidenheim zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Wie der Fraktionschef der Grünen, Andreas Schwarz, in einem Gespräch mit der "Heidenheimer Zeitung" ankündigte, wolle das Land als Ankermieter auftreten, so dass die Kosten geteilt werden könnten. Die Verhandlungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Stadt Niederstotzingen sieht sich nicht mehr in der Lage, den Park alleine zu finanzieren.