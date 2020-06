per Mail teilen

Die Universität Ulm kündigt für den 15. Juni weitere Lockerungen an. Die Universität und der Botanische Garten sind dann wieder für die Allgemeinheit zugänglich. Die 2.400 Beschäftigten dürfen ihr Homeoffice beenden. Innerhalb der Universität muss der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten oder eine Maske getragen werden. Die niedrigen Infektionszahlen und das disziplinierte Verhalten der Universitätsmitglieder erlauben eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in Forschung und Verwaltung, erklärte Universitätspräsident Michael Weber. Für die meisten Studenten gilt jedoch, dass die Vorlesungen online weitergehen bis 21. August. Das Wintersemester beginnt später als sonst am 2. November.