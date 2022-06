per Mail teilen

Bei einer Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Leipheim (Kreis Günzburg) hat die Polizei am Mittwochabend vier Männer im Transporter einer Baufirma entdeckt, die ohne Arbeitserlaubnis und Visum beschäftigt wurden. Die Bosnier im Alter von 19 bis 61 Jahren waren als Touristen eingereist und in einer Wohnung im Kreis Günzburg gemeldet. Gegen sie wie auch gegen den Unternehmer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und Sozialgesetzbuch eingeleitet. Zudem wurden die Männer zur Ausreise aufgefordert.