Explosion in Wasserkraftwerk: Mitarbeiter von Voith Hydro vermisst

Unter den nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk in Italien Vermissten ist auch ein Mitarbeiter des Heidenheimer Unternehmens Voith Hydro. Das teilte eine Sprecherin mit.

Ein Mitarbeiter des Heidenheimer Unternehmens Voith Hydro ist nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk in Norditalien unter den Vermissten. Die Faktenlage sei noch unklar, so die Sprecherin.

Derzeit könne sie keine weiteren Angaben machen. Man sei tief bestürzt über den Vorfall.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, Freunden und Kollegen der Verstorbenen und Vermissten, unter denen sich auch ein vermisster Mitarbeiter von Voith Hydro befindet.

Am Dienstag war es in dem Wasserkraftwerk an einem norditalienischen Stausee zu einer Explosion gekommen. Drei Menschen starben, vier werden noch vermisst. Der genaue Hergang des Unglücks ist noch unklar.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf den Betreiber des Kraftwerks, dass es zum Zeitpunkt der Explosion Arbeiten am Kraftwerk gegeben habe, die unter anderem von Voith vorgenommen wurden.