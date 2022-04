Angeklagter schweigt im Prozess um Misshandlung in Einrichtung im Kreis Neu-Ulm

Rund 40 Straftaten werden dem Mitarbeiter einer Behinderteneinrichtung im Kreis Neu-Ulm vorgeworfen, darunter auch eine Vergewaltigung. Zum Prozessauftakt am Mittwoch in Memmingen schwieg er.

Laut einem Gerichtssprecher steht nach dem ersten Prozesstag nun eine Verständigung im Raum. Verteidigung und Staatsanwaltschaft hätten nun bis zum nächsten Prozesstag am kommenden Montag Zeit, über einen Vergleich nachzudenken, der im Falle eines Geständnisses des 52-jährigen Angeklagten möglich wäre.

Vor dem Landgericht Memmingen hat am Mittwoch ein Prozess wegen Misshandlung und Vergewaltigung in einer Behinderteneinrichtung im Kreis Neu-Ulm begonnen (Archivbild). SWR Frank Wiesner

Vorwürfe bis hin zu Vergewaltigung in einer Behinderteneinrichtung im Kreis Neu-Ulm

Der 52-jährige Angeklagte soll sich mehrfach an Menschen vergangen haben, die in der Behindertenwerkstatt im Kreis Neu-Ulm untergebracht waren oder die dort gearbeitet haben. Nach Angaben des Landgerichts Memmingen handelt es sich bei den rund 40 Straftaten um sexuelle Belästigungen, Übergriffe, Misshandlungen und auch um eine Vergewaltigung. Mehr als ein Jahr soll sich der Mitarbeiter der Behinderteneinrichtung an Menschen vergangen haben, der mutmaßliche Tatzeitraum war zwischen Anfang 2020 bis Mitte 2021. Im September vorigen Jahres wurde der Mann festgenommen, er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Motiv für den Missbrauch noch unklar

Das Motiv für die Taten ist noch unklar. Der Angeklagte hat sich zu den Tatvorwürfen auch vor Prozessbeginn nicht geäußert.