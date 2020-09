Der Zoll hat am Wochenende an der A8 bei Dornstadt einen 31-jährigen Autofahrer mit Waffen und Drogen im Auto erwischt. Eine Druckluftpistole steckte laut Hauptzollamt Stuttgart griffbereit in der Ablage der Autotür. Außerdem seien in dem Wagen eine weitere Luftpistole und ein Luftgewehr sowie Amphetamine gefunden worden. Der 31-Jährige sei von Italien Richtung Frankreich unterwegs gewesen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes ermittelt.