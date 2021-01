In Senden im Kreis Neu-Ulm hat ein Kleingartenbesitzer am Samstagabend einen Einbrecher mit einer Mistgabel in Schach gehalten, bis die Polizei eintraf. Der Gartenbesitzer hatte zuvor den Einbruch per Überwachungskamera beobachtet. Die Polizei konnte kurz darauf zwei weitere Tatverdächtige festnehmen. Die Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren waren betrunken und hatten bereits in einem Gebäude der Wasserwacht Umkleide und Toilettenräume komplett zerstört. Türen und Kabinen hatten sie herausgerissen und in den Badesee geworfen.