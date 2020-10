Ein Landwirt in Maihingen (Kreis Donau-Ries) hat sich am Freitag beim Aufladen von Grasschnitt mit einer Mistgabel verletzt. Laut Polizei wollte der 61-Jährige von einem Erntewagen springen, verlor das Gleichgewicht und fiel in eine Mistgabel. Diese bohrte sich in seinen Unterarm. Der Landwirt kam ins Krankenhaus.