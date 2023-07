Eine Frau aus Dillingen muss zwei Jahre und zehn Monate in Haft, weil sie ihr wenige Monate altes Baby misshandelt hat. Das Amtsgericht hat am Dienstag das Urteil gefällt.

Die junge Frau aus Dillingen hat zugegeben, ihr Kind misshandelt zu haben. Das Baby sei mit beidseits gebrochenen Rippen in die Kinderklinik Heidenheim gebracht worden - Verletzungen, die zum Tod hätten führen können, so das Amtsgericht Dillingen.

Amtsgericht Dillingen: Mutter misshandelte Baby auch in der Klinik

Von Überforderung und ihrem jungen Alter sei vor Gericht die Rede gewesen, so Amtsgerichtsdirektorin Andrea Eisenbart. Die Frau ist 28 Jahre alt. Nachdem das wenige Monate alte Baby in der Kinderklinik Heidenheim gebracht wurde, hat die Mutter offenbar auch in der Klinik hart zugegriffen. Das Baby habe blaue Flecken an den Wangen gehabt.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigten sich am Dienstag in einer Absprache auf das Strafmaß von zwei Jahren und zehn Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.