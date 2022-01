Missbrauchskandal: Kirchenaustritte nehmen in der Region zu

Die Standesämter in Ulm, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) verzeichnen im Januar einen Anstieg der Kirchenaustritte. Einer der Gründe dürften die jüngsten Enthüllungen im Missbrauchskandal in der katholischen Kirche im Erzbistum München-Freising sein. In Ulm traten in diesem Januar bisher 116 Menschen aus der katholischen und evangelischen Kirche aus. Im Januar des vergangenen Jahres waren es noch 85. Die Stadt Heidenheim verzeichnet etwa ein Drittel mehr Austritte. Das für die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd zuständige Standesamt und auch das Standesamt in Aalen sprechen ebenfalls von einem Anstieg, der aber auch schon länger zu verzeichnen sei. Die Zahlen der Standesämter beinhalten die Austritte aus beiden großen christlichen Kirchen.